Городская среда
11 апреля 11:20
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Из-за крестного хода в пасхальную ночь перекроют часть улицы Челюскина в Казани

Ограничения будут действовать полчаса.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В ночь с 11 на 12 апреля в Казани перекроют для движения транспорта и парковки часть улицы Челюскина из-за проведения пасхального богослужения и крестного хода. Об этом сообщили в мэрии.

Дорогу перекроют с 23:50 11 апреля до 00:20 12 апреля на участке от улицы Тар Урам до улицы Побежимова.

Ранее сообщалось, что спецподачу автобусов запустят в Казани в пасхальную ночь. К 02:30 транспорт подъедет к остановке «КАИ» на улицах Карла Маркса и Большой Красной.

Также говорилось, что службу в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. В 23:00 начнется полунощница, в 23:55 состоится крестный ход. В 00:00 верующие соберутся на пасхальную заутреню и божественную литургию.

