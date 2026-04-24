Будет закрыть часть Театральной.

Автор фото: kzn.ru

В Казани из-за проведения мероприятий в честь 140-летия со дня рождения Габдуллы Тукая частично перекроют улицу Театральную. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

26 апреля с 7:00 до 16:00 движение будет закрыто на участке от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского.

Ранее сообщалось, что из-за обустройства сетей водоснабжения в жилом массиве Борисоглебское в Казани с 29 апреля по 30 июня будет ограничено движение на нескольких улицах. В частности полностью перекроют дороги на Вишневой, в районе домов №3, 5,16, 17 (с 29 апреля по 7 июня).

