Городская среда
10 марта 09:33
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Из-за оставленных машин в Казани сократили маршрут автобуса № 36

Пассажиров призвали учитывать изменения.

Автор фото: комитет по транспорту Казани

В Казани сократили автобусный маршрут № 36, об этом сообщили в комитете по транспорту города.

Автобусы временно не заезжают на конечную остановку «Поликлиника» из-за оставленных машин. Пассажиров призвали учитывать изменения.

Ранее сообщалось, что до конца года в Казанской агломерации должны появиться скоростные автобусные маршруты. Для них сделают выделенные полосы на вылетных магистралях, в том числе на Мамадышском, Сибирском и Оренбургском трактах, а также на Горьковском шоссе. Проектом займутся Минтранс республики, Институт пространственного планирования, а поможет им муниципалитет. Инициатива является частью плана мероприятий комплексной схемы развития территории.

