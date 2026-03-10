Из-за оставленных машин в Казани сократили маршрут автобуса № 36
Пассажиров призвали учитывать изменения.
В Казани сократили автобусный маршрут № 36, об этом сообщили в комитете по транспорту города.
Автобусы временно не заезжают на конечную остановку «Поликлиника» из-за оставленных машин. Пассажиров призвали учитывать изменения.
Ранее сообщалось, что до конца года в Казанской агломерации должны появиться скоростные автобусные маршруты. Для них сделают выделенные полосы на вылетных магистралях, в том числе на Мамадышском, Сибирском и Оренбургском трактах, а также на Горьковском шоссе. Проектом займутся Минтранс республики, Институт пространственного планирования, а поможет им муниципалитет. Инициатива является частью плана мероприятий комплексной схемы развития территории.
