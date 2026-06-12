Городская среда
12 июня 11:30
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«Вечерняя Казань»

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Из-за саммита АСЕАН в Казани перекроют мост через Кабан

Транспорт пустят в объезд, три автобусных маршрута изменят.

Из-за саммита АСЕАН в Казани перекроют мост через Кабан

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани из-за проведения саммита АСЕАН 17 июня ограничат движение по мосту через озеро Кабан на улице Назарбаева. Автомобилистов направят в объезд по улицам Салимжанова, Татарстан и Тукая.

Автор фото: соцсети

Автор фото: соцсети

Автор фото: соцсети

Автобусные маршруты № 5, 43 и 77 тоже изменят — и в прямом, и в обратном направлении они пойдут по улицам Островского, Татарстан и Тукая. Жителей просят заранее планировать маршруты с учётом ограничений.

Ранее сообщалось, что с 14 по 20 июня в Казани вводят масштабные ограничения движения транспорта. Меры коснутся огромного числа улиц. Они затронут в том числе СИМ и роботов-доставщиков.

Также мы писали, что во время саммита АСЕАН на Казанке ограничат движение судов. Запрет будет действовать с 17 по 19 июня.

Кроме того, говорилось, что президент России Владимир Путин прилетит в Казань на саммит АСЕАН. В столице Татарстана президента ждет марафон встреч.

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