В Казани в 2026 году в рамках третьего этапа обновления набережной озера Кабан работы пройдут на участке от улицы Зайни Султана и до Новой улицы №2, где находится место отдыха под ивами. Об этом в ходе брифинга рассказала директор фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Нагуманова.

Изменения проекта, по словам Нагумановой, вносятся после встреч с местными старожилами и экспертами.

- Основные изменения, которые сейчас претерпевает проект, — это изменение трассировки, чтобы каждый раз, когда человек гуляет по набережной, его взгляд сосредотачивался на больших городских архитектурных доминантах, — заметила директор фонда.

Помимо этого, было решено сократить объем пешеходной зоны, которая идет прямо по воде, и перенести ее на территорию берега. Это будет сделано, чтобы люди могли больше времени проводить именно прямо под деревьями, которые сейчас там уже существуют.

Работы по обновлению набережной продолжатся и в 2027 году.

