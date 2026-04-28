Как будет проходить обновление набережной озера Кабан в 2026 году
Изменения вносятся после встреч с местными старожилами и экспертами.
В Казани в 2026 году в рамках третьего этапа обновления набережной озера Кабан работы пройдут на участке от улицы Зайни Султана и до Новой улицы №2, где находится место отдыха под ивами. Об этом в ходе брифинга рассказала директор фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Нагуманова.
Изменения проекта, по словам Нагумановой, вносятся после встреч с местными старожилами и экспертами.
- Основные изменения, которые сейчас претерпевает проект, — это изменение трассировки, чтобы каждый раз, когда человек гуляет по набережной, его взгляд сосредотачивался на больших городских архитектурных доминантах, — заметила директор фонда.
Помимо этого, было решено сократить объем пешеходной зоны, которая идет прямо по воде, и перенести ее на территорию берега. Это будет сделано, чтобы люди могли больше времени проводить именно прямо под деревьями, которые сейчас там уже существуют.
Работы по обновлению набережной продолжатся и в 2027 году.
