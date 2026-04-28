Городская среда
28 апреля 15:31
Автор материала:Наиль Вильданов

Как будет проходить обновление набережной озера Кабан в 2026 году

Изменения вносятся после встреч с местными старожилами и экспертами.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани в 2026 году в рамках третьего этапа обновления набережной озера Кабан работы пройдут на участке от улицы Зайни Султана и до Новой улицы №2, где находится место отдыха под ивами. Об этом в ходе брифинга рассказала директор фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Нагуманова.

Изменения проекта, по словам Нагумановой, вносятся после встреч с местными старожилами и экспертами.

- Основные изменения, которые сейчас претерпевает проект, — это изменение трассировки, чтобы каждый раз, когда человек гуляет по набережной, его взгляд сосредотачивался на больших городских архитектурных доминантах, — заметила директор фонда.

Автор фото: скриншот презентации

Помимо этого, было решено сократить объем пешеходной зоны, которая идет прямо по воде, и перенести ее на территорию берега. Это будет сделано, чтобы люди могли больше времени проводить именно прямо под деревьями, которые сейчас там уже существуют.

Работы по обновлению набережной продолжатся и в 2027 году.

Автор фото: скриншот презентации

Ранее сообщалось, что обновление территории у ЦРБ Альметьевска хотят сделать примером для всех больниц. Проект реорганизации пространства стал победителем конкурса 2025 года.

Читайте также: Озеро Кабан благоустраивают ценой водоема и деревьев.

