Власти планируют выкупить территории за сумму, которую определит управление жилищной политики исполкома города.

Автор фото: kzn.ru

Нескольку участков и садовых товариществ пойдут под снос в столице республики из-за строительства дороги-дублера Горьковского шоссе. Список территорий представлен в постановлении об изъятии земельных участков исполкома Казани.

В частности, изымут четыре жилых дома по адресам 2-я Старо-Аракчинская, 52, 54, 56 и 58. Также под угрозой находится дом №50 на той же улице. Согласно плану, строительство также затронет СНТ «Сантехприбор», «Лагерная» (КГУ НПП Ленина), «Пролетарий», «Волга», сад №2 АО «КВЗ», сад №2 химзавода им. Ленина.

Всего планируется изъять 3,7 тысячи квадратных метра участков. Среди них 302 «квадрата» относится к домам и постройкам. Власти хотят выкупить недвижимость за сумму, которую определит управление жилищной политики исполкома города по результатам оценки.

Напомним, что дублер Горьковского шоссе намерены на 1,8 километра. Его соединят с улицей Приволжской, что также улучшит ситуацию с пробками на железнодорожном переезде у Храма всех религий.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.