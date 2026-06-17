Городская среда
17 июня 17:19
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«Вечерняя Казань»

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Казань «встала» из-за огромных пробок

«Яндекс Карты» дают оценку дорожной ситуации в 9 баллов.

Казань «встала» из-за огромных пробок

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за масштабных ограничений движения в Казани пробки достигли девяти баллов. Об этом говорят «Яндекс Карты». Водители стоят у Казанского цирка, на Московской улице, Галиаскара Камала, Михаила Худякова, Островского и так далее. В основном машины скопились в центре города.

Автор фото: «Яндекс Карты»

Напомним, что из-за саммита Россия — АСЕАН в городе ввели ограничения движения по ряду улиц. Запрещена в том числе парковка и передвижение на СИМ.

17 июня проезд запрещен по участку от улицы Павлюхина до площади Вахитова по улице Нурсултана Назарбаева, также перекроют движение на участках улицы Хади Такташа от улиц Туфана Миннуллина до Нурсултана Назарбаева, от улиц Спартаковской до Марселя Салимжанова.

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