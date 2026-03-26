Казанцам рассказали о работах на озере Кабан
Вырубка деревьев проводится выборочно.
Жителям города рассказали о том, какие работы сейчас проходят на озере Нижний Кабан. Деталями поделился канал «Парки и скверы Казани».
Горожан заверили, что никакая засыпка озеру не грозит. Временную насыпь устанавливают только вдоль берега для работ по установке опор для будущих дорожек. После их окончания песок уберут.
Жителей города также беспокоит вырубка части деревьев. При подготовке к благоустройству территории их внимательно обследовали, выявляя насаждения с критическим наклоном стволов, повреждёнными стволами, гнилью в стволе и пораженные дереворазрушающими грибами и короедом.
«Безопасными от этого деревья не становятся, они все еще несут угрозу. Удаление исключительно аварийных стволов позволит в перспективе улучшить состояние здоровых зелёных насаждений», - говорится в сообщении.
Вырубка деревьев ведется выборочно. Большую их часть удается сохранить.
Ранее сообщалось, что систему «Умный город» начали внедрять в городах Татарстана. Ситуационный центр открыли в Нижнекамске.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
Запрет начнет действовать с начала лета.
В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.