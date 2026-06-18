Казанцев предупредили о возможном ограничении движения из-за скачек
Мера может коснуться также парковки у МКСК «Казань».
В связи с подготовкой и проведением праздника Сабантуй в Казани при необходимости будут ограничены парковка и въезд транспорта у Международного конноспортивного комплекса «Казань».
Сотрудники ГАИ будут периодически перекрывать въезд и стоянку с 00:00 19 июня до 23:59 21 июня. Кроме того, ограничение коснется движения по автомобильной дороге от проспекта Альберта Камалеева до дома № 27р по этому проспекту.
В пресс-службе мэрии Казани напомнили, что 19 июня на Казанском ипподроме в рамках празднования Сабантуя организуют традиционные конные скачки с общим призовым фондом 8,7 миллиона рублей. Отметить праздник плуга горожане смогут 20 июня на трех площадках: в Березовой роще поселка Мирный, в Березовой роще поселка Дербышки и в лесопарке у озера Лебяжье.
Ранее казанцам объяснили, как добраться до площадок на Сабантуй. Для гостей праздника организуют дополнительный транспорт.
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