Казанцев предупредили об изменении расписания электричек — рассказываем подробно
Один из пригородных поездов отправится позже обычного.
В столице республики 13 мая изменится расписание двух электричек. Об этом предупреждает пресс-служба РЖД.
Поезд № 6926/6936 сообщением Казань – Ижевск отправится позже на 37 минут, в 17:54. В конечную точку он прибудет в 23:34.
Поезд № 6428 Казань – Сосновка до станции Куркачи следует действующим расписанием, а потом измененным. Прибытие на конечную станцию — в 20:05.
Пассажиры могут уточнить всю нужную информацию о маршрутах в мобильном приложении РЖД, по телефону 8 (937) 625-04-33 (круглосуточно) и на сайте ППК «Содружество».
Ранее сообщалось, что во время проведения КазаньФорума до аэропорта запустят дополнительные поезда. Ежедневно будут циркулировать 14 дополнительных электричек.
