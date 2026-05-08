Один из пригородных поездов отправится позже обычного.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики 13 мая изменится расписание двух электричек. Об этом предупреждает пресс-служба РЖД.

Поезд № 6926/6936 сообщением Казань – Ижевск отправится позже на 37 минут, в 17:54. В конечную точку он прибудет в 23:34.

Поезд № 6428 Казань – Сосновка до станции Куркачи следует действующим расписанием, а потом измененным. Прибытие на конечную станцию — в 20:05.

Пассажиры могут уточнить всю нужную информацию о маршрутах в мобильном приложении РЖД, по телефону 8 (937) 625-04-33 (круглосуточно) и на сайте ППК «Содружество».

Ранее сообщалось, что во время проведения КазаньФорума до аэропорта запустят дополнительные поезда. Ежедневно будут циркулировать 14 дополнительных электричек.

