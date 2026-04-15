Коммунальщики исправно выполняют требования нового закона и избавляются от деревьев-вредителей, однако за повторное озеленение жителям предлагают платить самим.

Автор фото: источник «Вечерней Казани»

Весной вступил в силу закон об уничтожении растений-паразитов, например, известного казанцам борщевика и американского клена. Выяснилось, что именно ими засажен весь микрорайон Дербышки. Как рассказали «Вечерней Казани» местные жители, деревья исправно вырубаются, но заново озеленить район предлагается уже за счет самих горожан.



Дело в том, что этот клен является инвазивным видом — он подавляет рост аборигенных деревьев, выделяет опасные для других растений токсины и является сильным аллергеном. Однако именно это растение придавало микрорайону его благоустроенный вид, поскольку при их высадке ставилась задача в короткие сроки озеленить район.



Жители поделились , что в одном из дворов Дербышек американский клен остался единственным деревом на придомовой территории, их же срубают по улице Главной.



— Это дерево-смертник доживает считанные дни, хотя оно является единственным оставшимся деревом на придомовой территории торца дома, его «зеленой зоне». Вина этого дерева в том, что оно якобы угрожает моей безопасности, потому что является американским кленом и согласно закону объявлено злодеем. Да, оно выглядит неказисто после варварской обрезки управляющей компанией на «высокий пень», но скоро не будет и его,— рассказала нашей редакции неравнодушная жительница.

Автор фото: источник «Вечерней Казани» Автор фото: источник «Вечерней Казани»



Основная проблема состоит в том, что новые массовые посадки саженцев вместо срубленных инвазивных деревьев, очевидно, не предвидятся.



— Управляющая компания при обращении настойчиво рекомендует на образовавшихся пустырях делать посадки за свой счет, которые потом будет успешно сносить трактором зимой во время складирования снега, — поделилась собеседница «Вечерней Казани» в разговоре.



Наша редакция обратилась в управляющую компанию микрорайона, где заявили, что за счет жителей делать посадки не предлагалось. Сотрудники отметили, что всегда в первую очередь ставят себя на место тех, от кого они принимают жалобы.



— И хочу сразу подчеркнуть, что я не против убирать аварийные деревья и вредные виды. Как садовод с огромным стажем, я знаю, что такое вредные инвазивные виды растений, когда агрессивный вид вытесняет благородные растения и породы деревьев. Но в Дербышках нечего вытеснять. Уберем американские клены — и не будет ничего! — подытожила жительница.



Наша редакция не первый раз обращается к проблемам этого микрорайона — ранее сообщалось, что до Казани из Дербышек ходит только один автобус, и он постоянно переполнен. Зимой его приходилось ждать на морозе по 40 минут, а ежедневно на дорогу уходить два-три часа жизни.



Все самое интересное в нашем канале в MAX.