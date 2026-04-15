Казанские Дербышки лысеют из-за вырубки американского клена
Коммунальщики исправно выполняют требования нового закона и избавляются от деревьев-вредителей, однако за повторное озеленение жителям предлагают платить самим.
Весной вступил в силу закон об уничтожении растений-паразитов, например, известного казанцам борщевика и американского клена. Выяснилось, что именно ими засажен весь микрорайон Дербышки. Как рассказали «Вечерней Казани» местные жители, деревья исправно вырубаются, но заново озеленить район предлагается уже за счет самих горожан.
Дело в том, что этот клен является инвазивным видом — он подавляет рост аборигенных деревьев, выделяет опасные для других растений токсины и является сильным аллергеном. Однако именно это растение придавало микрорайону его благоустроенный вид, поскольку при их высадке ставилась задача в короткие сроки озеленить район.
Жители поделились , что в одном из дворов Дербышек американский клен остался единственным деревом на придомовой территории, их же срубают по улице Главной.
— Это дерево-смертник доживает считанные дни, хотя оно является единственным оставшимся деревом на придомовой территории торца дома, его «зеленой зоне». Вина этого дерева в том, что оно якобы угрожает моей безопасности, потому что является американским кленом и согласно закону объявлено злодеем. Да, оно выглядит неказисто после варварской обрезки управляющей компанией на «высокий пень», но скоро не будет и его,— рассказала нашей редакции неравнодушная жительница.
Основная проблема состоит в том, что новые массовые посадки саженцев вместо срубленных инвазивных деревьев, очевидно, не предвидятся.
— Управляющая компания при обращении настойчиво рекомендует на образовавшихся пустырях делать посадки за свой счет, которые потом будет успешно сносить трактором зимой во время складирования снега, — поделилась собеседница «Вечерней Казани» в разговоре.
Наша редакция обратилась в управляющую компанию микрорайона, где заявили, что за счет жителей делать посадки не предлагалось. Сотрудники отметили, что всегда в первую очередь ставят себя на место тех, от кого они принимают жалобы.
— И хочу сразу подчеркнуть, что я не против убирать аварийные деревья и вредные виды. Как садовод с огромным стажем, я знаю, что такое вредные инвазивные виды растений, когда агрессивный вид вытесняет благородные растения и породы деревьев. Но в Дербышках нечего вытеснять. Уберем американские клены — и не будет ничего! — подытожила жительница.
Наша редакция не первый раз обращается к проблемам этого микрорайона — ранее сообщалось, что до Казани из Дербышек ходит только один автобус, и он постоянно переполнен. Зимой его приходилось ждать на морозе по 40 минут, а ежедневно на дорогу уходить два-три часа жизни.
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.