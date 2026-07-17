Казанские валидаторы научились «разговаривать»
В тестовом режиме запускаются голосовые оповещения.
В некоторых троллейбусах запустили голосовые оповещения на валидаторах. Они появились на маршрутах №3, 6, 8, 9, 11, 12. Функция упростит оплату проезда для слабовидящих пассажиров. Об этом рассказали в МУП «Метроэлектротранс».
Кроме того нововведение поможет избежать случаев, когда пассажир прикладывает неработающую карту или пропуска, надеясь, что никто не заметит. Теперь если карта внесена в стоп-лист или на ней недостаточно средств, устройство сообщит об отказе, что услышат другие. Это сделает оплату проезда прозрачнее.
Ранее сообщалось, что поездка в автобусах из Казани в Зеленодольск стала дороже. Причина подорожания проезда - рост цен на топливо. В том числе расходы перевозчиков увеличились порядка на 15 процентов. Сыграла здесь свою роль также отмена льгот по отчислениям на социальное и пенсионное страхование.
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