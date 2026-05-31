Работы продолжаются.

Автор фото: t.me/arch_elena

Главный архитектор ГУП «Татинвестгражданпроект» Елена Валеева показала, как идут работы в реставрируемом Театре юного зрителя, на который уже потрачено более двух миллиардов рублей.

«Зрительный зал прекрасен в своей элегантности, фойе светлое, парадное и в тоже время по-тюзовски графичное и озорное», - написала она в телеграм-канале.

Работы все еще идут. По словам Валеевой, «объект обретает свое новое очаровательное лицо и особенно приятно видеть, как кайфуют от «проявляющейся картинки» все, кто трудятся сейчас на объекте».

А ведь совсем недавно, в середине апреля, в ТЮЗе были только голые стены. Реставраторы искали баланс между историческими элементами и новыми решениями.

