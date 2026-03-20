Двухэтажный комплекс площадью 4,2 тысячи квадратных метров появится в шаговой доступности для жителей микрорайона.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

В жилом массиве Салават Купере продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр спорта ФИЗРА». Готовность объекта составляет около 70 процентов, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин после инспекции.

Комплекс возводится на принципах государственно-частного партнерства. Двухэтажное здание площадью 4,2 тысячи квадратных метров рассчитано на 1026 посетителей в сутки. Здесь смогут заниматься и дети, и взрослые, включая участников проекта «Жизнелюб».

На первом этаже разместятся универсальная площадка для футбола, волейбола и баскетбола, а также корт для падел-тенниса. На втором — сквош-корт, два зала для йоги, фитнес-зал на 70 человек, тренажерные помещения и спортивный ринг. В здании также будут кафе, восемь раздевалок и парковка на 108 машиномест.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

Сейчас на площадке завершается ключевой этап внутренних работ. Уже через неделю планируется подготовить основания, а примерно через две — начать укладку футбольного газона. По мере снижения влажности начнется монтаж паркетного покрытия для баскетбола и волейбола.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

Набор детей в секции стартует в мае-июне. В центре будут базироваться спортивные школы города, включая «Тасма», «Трудовые резервы», школы бокса и «УНИКС Юниор».

Проект также предполагает внедрение элементов фиджитал-спорта — сочетания классических физических активностей и цифровых технологий. Планируется установка консолей с симуляторами футбола, баскетбола, волейбола и бокса. Ведутся переговоры о расширении оборудования — компьютерных станциях и VR-зонах.

Мэр Казани подчеркнул, что с 2009 года число спортивных объектов в городе выросло вдвое — с 323 до 644. Если после Универсиады спортом систематически занимались лишь 13 процентов горожан, то сегодня этот показатель достиг 68 процентов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.