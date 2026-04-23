Озвучена рекомендуемая дата.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 июня планируется открыть купальный сезон в Татарстане. Об этом сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах управления МЧС России по республике Регина Гаязова.

Дата лишь рекомендуемая и может поменяться. Ее ежегодно утверждает комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Татарстана.

Ранее подготовку пляжей в Татарстане к летнему сезону обсудили в Роспотребнадзоре. Напомнили о требованиях к оборудованию и содержанию территорий пляжей, в том числе к проведению дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий. Также озвучили требования к порядку лабораторного контроля за качеством воды водоема.

