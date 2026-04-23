Когда в Татарстане откроют купальный сезон, раскрыли в МЧС
Озвучена рекомендуемая дата.
С 1 июня планируется открыть купальный сезон в Татарстане. Об этом сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах управления МЧС России по республике Регина Гаязова.
Дата лишь рекомендуемая и может поменяться. Ее ежегодно утверждает комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Татарстана.
Ранее подготовку пляжей в Татарстане к летнему сезону обсудили в Роспотребнадзоре. Напомнили о требованиях к оборудованию и содержанию территорий пляжей, в том числе к проведению дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий. Также озвучили требования к порядку лабораторного контроля за качеством воды водоема.
Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.
В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты
Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.