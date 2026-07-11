Количество парковочных мест в Казани выросло до 17 399
В реестр включены машино-места еще на двух десятках улиц.
Общее число муниципальных парковочных мест в Казани, увеличившись на 1 154 машино-места, составило 17 399, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Исполнительный комитет города внес изменения в соответствующий реестр.
Согласно документу, новые места для автомобилей появятся на улицах А.Еники, Кул Гали, проспекте Победы, улице Ю.Фучика, Г.Кайбицкой, Маршала Чуйкова, Ф.Амирхана, Гаврилова, Адоратского, Горсоветской, Кулахметова, Краснококшайской, Болотникова, Тверская, Спартаковской.
Еще на более двух десятках улиц число мест скорректировано. Более подробно – на сайте мэрии Казани.
Казанцам напомнили о временном перекрытии дорог и парковок в центре города. В столице Татарстана состоится один из самых ярких беговых стартов этого лета – «Ночная Казань».
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Речь идет о церкариях, которые проникают под кожу и вызывают у человека сильный зуд.
Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.
По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.
Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.
Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.