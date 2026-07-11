Городская среда
11 июля 15:54
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«Вечерняя Казань»

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Количество парковочных мест в Казани выросло до 17 399

В реестр включены машино-места еще на двух десятках улиц.

Количество парковочных мест в Казани выросло до 17 399

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Общее число муниципальных парковочных мест в Казани,  увеличившись на 1 154 машино-места, составило 17 399, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.  

Исполнительный комитет города внес изменения в соответствующий реестр.  

Согласно документу, новые места для автомобилей появятся на улицах А.Еники, Кул Гали,  проспекте Победы, улице Ю.Фучика, Г.Кайбицкой, Маршала Чуйкова, Ф.Амирхана, Гаврилова, Адоратского, Горсоветской, Кулахметова, Краснококшайской, Болотникова, Тверская, Спартаковской.  

Еще на более двух десятках улиц число мест скорректировано. Более подробно – на сайте мэрии Казани.

Казанцам напомнили о временном перекрытии дорог и парковок в центре города. В столице Татарстана состоится один из самых ярких беговых стартов этого лета – «Ночная Казань».

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