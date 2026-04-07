Мрачное советское здание на улице Арбузова получит вторую жизнь.

Автор фото: tatarstan.ru

Капитальный ремонт за 17,4 миллиона ждет корпус модельных установок Института органической и физической химии по адресу улица Академика Арбузова, 8б. Заказчиком выступил Казанский научный центр Российской академии наук. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.



Более 3,2 миллиона уйдет на ремонт коридоров, замену дверных проемов и оконных рам. Планируется поменять и сантехнику — это обойдется практически за 1,5 миллиона. Далее КазНЦ РАН запросил замену вентиляции за 200 тысяч и электромонтажные работы за 280 тысяч рублей, а самым дорогим окажется обновление фасада — 7,8 миллиона рублей. На обустройство козырьков рассчитано 550 тысяч. Отмостка института — водонепроницаемое покрытие вокруг здания — обойдется практически в 650 тысяч рублей. После мусор вывезут за 126 тысяч рублей.



Ранее сообщалось, что обновят и, казалось бы, не так давно построенное здание агропромышленного парка. На это уйдет 634 миллиона рублей.



