Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Во время рабочей поездки в Москву Рустам Минниханов провел встречу с руководством корпорации Туризм.РФ. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Стороны затронули вопрос реализации инвестпроекта по созданию круглогодичного курорта «Казань марина» в Лаишевском районе. Обсуждались, в частности, подготовка необходимой проектной документации и задачи по строительству обеспечивающей инфраструктуры и возведению объектов курорта.

В планах – строительство на площади 43,1 гектара девяти инвестиционных лотов с гостиничными объектами на 1250 номеров категорий 3-4* и создание около 1,9 тысячи новых рабочих мест. После сдачи в эксплуатацию курорт сможет принимать до 620 тысяч туристов ежегодно, напомнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что напротив Казанского кремля планируют построить комплекс причалов для яхт. В планах – организация детской и студенческой парусной школы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.