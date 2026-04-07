7 апреля 02:59
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Курорт «Казань марина» обсудил Минниханов с руководством корпорации Туризм.РФ

Стороны говорили о подготовке необходимой проектной документации.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Во время рабочей поездки в Москву Рустам Минниханов провел встречу с руководством корпорации Туризм.РФ. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.  

Стороны затронули вопрос реализации инвестпроекта по созданию круглогодичного курорта «Казань марина» в Лаишевском районе. Обсуждались, в частности, подготовка необходимой проектной документации и задачи по строительству обеспечивающей инфраструктуры и возведению объектов курорта.  

В планах – строительство на площади 43,1 гектара девяти инвестиционных лотов с гостиничными объектами на 1250 номеров категорий 3-4* и создание около 1,9 тысячи новых рабочих мест. После сдачи в эксплуатацию курорт сможет принимать до 620 тысяч туристов ежегодно, напомнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что напротив Казанского кремля планируют построить комплекс причалов для яхт. В планах – организация детской и студенческой парусной школы.

