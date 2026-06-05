Шесть домов напротив нового театра Камала получили общий стиль, подсветку и тёплые фасады.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

В Казани завершают большой ремонт на улице Хади Такташа. Здесь напротив нового театра имени Камала привели в порядок шесть многоквартирных домов. Мэр Ильсур Метшин прошёл по обновлённому кварталу и признался, что место изменилось до неузнаваемости.

«Благодаря решению раиса республики появился такой красивый театр. Перед этим мы благоустроили дворы для 24 домов, где живут 7 тысяч человек, проложили новую дорогу. Теперь преобразили фасады шести домов», — перечислил он.

Все здания теперь выглядят в одном стиле с театром. Фасады утеплили, покрасили в светлые оттенки с золотистыми деталями, а по вечерам включается тёплая подсветка. Под балконами протянули светодиодные линии, сами балконы застеклили и закрыли красивыми панелями с узорами. Для кондиционеров сделали специальные корзины, чтобы они не портили вид.

Три дома — № 101, 103 и 105 — почти готовы, строители завершают последние штрихи. Здания старые, им почти 60 лет, поэтому крепить тяжёлые конструкции пришлось на специальные химические анкеры. На первых этажах, где работают магазины, установили отдельные металлические каркасы, обложили кирпичом и сделали большие витрины.

Три других дома — № 95, 97 и 99 — уже практически сданы. Там подрядчик доделывает мелочи и готовит документы. Пятиэтажки утеплили и покрыли декоративной штукатуркой, а девятиэтажку обшили алюминиевым композитом. Подсветка уже работает в тестовом режиме, скоро её подключат к единой системе.

Жильцы довольны. Женщина из дома № 103 Луиза сказала мэру спасибо: «Мальчишки работали постоянно, в любую погоду. Дома стали современные, в квартирах намного лучше и уютнее». Строители говорят, что труднее всего было не с техникой, а с людьми — приходилось постоянно общаться, договариваться, заходить почти в каждую квартиру. Но результат, как видно, оправдал усилия. «Пускай тепло внешнее переходит в тепло внутреннее», — заключил Метшин.

Ранее мы писали, что концепцию третьей очереди набережной Кабана переделали с учётом просьб жителей. Архитекторы учли замечания старожилов Старо-Татарской слободы и изменили проект.

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