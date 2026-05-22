Городская среда
22 мая 22:00
«Вечерняя Казань»

Метшин проверил, как идет ремонт в спортивной школе имени Рашида Нежметдинова

Школа подарила Казани 16 гроссмейстеров.

Автор фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин проверил ход работ в Республиканской спортивной школе олимпийского резерва по шахматам, шашкам и го имени Рашида Нежметдинова. Здание было построено еще в 1913 году. Шахматная школа за время существования подарила городу 16 гроссмейстеров.

«Это не просто школа «дополнительного образования», а центр подготовки лучших шахматистов нашей республики, и в некоторых случаях – нашей страны. Наконец капитальный ремонт пришел и сюда», – заявил градоначальник.

В школе планируется обновить инженерные коммуникации, сантехнику, полы, потолки и кровлю, провести гидроизоляцию фундамента, усилить конструкции, восстановить фасад и водосточную систему, отреставрировать кованые элементы, заменить окна и двери. Рабочие сделают архитектурную подсветку и благоустроят территорию. При этом сохранят исторический облик здания.

Интерьеры школы оформят в шахматной тематике. В помещениях появятся декоративные элементы, связанные с интеллектуальным спортом, а некоторые зоны выполнят в стилистике шахматной доски. Сделают турнирный зал и девять учебных кабинетов. Школу полностью оснастят оборудованием.

Ранее сообщалось, что ремонтировать пищеблоки в школах Татарстана начнут на летних каникулах. По линии молодежной политики в этом году запланирован ремонт 23 объектов.

