После салюта горожан ждет спецподача автобусов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани 9 мая общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. Кроме того, после окончания концерта и салюта к трем остановкам организуют спецподачу транспорта. Об этом сообщил замруководителя исполкома Азат Абзалов.

Спецподача автобусов будет на остановках:

- от остановки «Цирк» в сторону ул. Батурина проследуют автобусы, курсирующие по маршрутам № 22, 89;

- от остановки «Энергетический университет» в сторону ул. Декабристов будут следовать автобусы маршрутов № 6, 10а, 15, 22, 47,60, 62, 89;

- от остановки «Молодежный центр» в сторону Кремлевской дамбы будут отправляться автобусы маршрутов № 10, 10а, 22, 30, 47, 74, 89.

Также будут введены ограничения движения: 4 мая с 16:00 до 22:00 пройдет подготовка к параду. Проезд закроют на площади Тысячелетия. 7 мая с 16:00 до 22:00 — на площади Тысячелетия и на участках улиц Право-Булачной и Лево-Булачной (до улицы Чернышевского). С 18:00 8 мая до 10:00 10 мая полностью перекроют площадь Тысячелетия. С 18:00 8 мая до 03:00 10 мая перекроют улицу Бондаренко. Ограничения затронут улицу Большую Красную и маршрут следования колонны «Бессмертного полка».

Абзалов отметил, что при большом скоплении народа после салюта возможно временное перекрытие улицы Сибгата Хакима (на участке от улицы Декабристов до улицы Бичурина в обоих направлениях). Это необходимо для обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что власти Казани сформировали программу на День Победы. С утра торжества начнутся с возложения цветов на Арском и Архангельском кладбищах, у Вечного огня и у памятников. Основная программа на 9 Мая традиционно состоится на площади Тысячелетия.

