Причина — ремонт тепловых сетей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Голубятникова. Это связано с проведением ремонтных работ на внутриквартальных тепловых сетях, сообщили в комитете внешнего благоустройства.

Меры введут с 14 мая по 8 июля. Движение будет ограничено на участке от дома № 27 до школы № 25 на Голубятникова, 31.

Ранее сообщалось, что движение по улице Шатурской в Казани будет частично перекрыто с 12 мая по 26 июня. Временная мера будет действовать в эти дни на участке улицы Шатурской в районе дома № 51 по улице Челюскина.

