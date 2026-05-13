На два месяца перекроют дорогу на улице Голубятникова в Казани
Причина — ремонт тепловых сетей.
В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Голубятникова. Это связано с проведением ремонтных работ на внутриквартальных тепловых сетях, сообщили в комитете внешнего благоустройства.
Меры введут с 14 мая по 8 июля. Движение будет ограничено на участке от дома № 27 до школы № 25 на Голубятникова, 31.
Ранее сообщалось, что движение по улице Шатурской в Казани будет частично перекрыто с 12 мая по 26 июня. Временная мера будет действовать в эти дни на участке улицы Шатурской в районе дома № 51 по улице Челюскина.
