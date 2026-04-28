Автор фото: kzn.ru

В Татарстане в 2026 году на обновление городской среды потратят 2,6 миллиарда рублей, в результате появится 51 новый объект. Об этом в ходе брифинга сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Марат Айзатуллин.

Среди этих объектов шесть - это победители всероссийского конкурса лучших проектов 2025 года, в рамках него было выделено 866 миллионов рублей. Также 691 миллион рублей потратят за счет программы развития общественных пространств республики и миллиард рублей - за счет совместного финансирования формирования среды из бюджетов Татарстана и России.

По его словам, в Татарстане с 2015 по 2025 годы было обустроено 441 новое общественное пространство, было потрачено 28,9 миллиарда рублей.

Голосование по выбору общественных пространств проходит с 21 апреля по 12 июня на федеральных «Госуслугах». Более 126 тысяч татарстанцев приняли участие в голосовании. Местные власти подготовили для голосования 178 пространств - парки, скверы, набережные во всех районах.

