Городская среда
20 мая 21:40
«Вечерняя Казань»

На трассе Казань – Оренбург ограничили скорость движения из-за ремонта дороги

Проезжая часть сужена.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На участке от Казани до развязки с подъездом к международному аэропорту Казань (км 10+910 – км 20+365) на трассе Р-239 ограничили скорость движения авто. Также там сужена проезжая часть. На месте рабочие будут проводить ремонт дороги, сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Водителям придется снижать скорость движения до 50 километров в час. На участке обновят верхний слой дорожного покрытия, сейчас там проводится фрезерование старого покрытия, а в ночное время запланирована укладка нового асфальтобетонного слоя. Работы должны завершить к 8 июня.

Ранее сообщалось, что движение по улице Муштари в Казани перекроют почти на месяц. На участке будет идти строительство тепловых сетей.

