Городская среда
28 апреля 16:45
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На уборку дорог и ремонт остановок в Казани потратят 125 млн рублей

В эту сумму также войдет обновление ограждений за два миллиона рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Кировском и Московском районах столицы республики на содержание дорог в летний период направят 124,8 миллиона рублей. В это понятие входит уборка улиц, ремонт остановок и ограждений. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступила администрация районов. На ремонт остановок уйдет 868,6 миллиона рублей, которые потратят на повторную покраску комплексов и замену стекол. Отдельное внимание уделят остановочному павильону улучшенного образца по улице Васильченко, где починят входную дверь. На ремонт ограждений направят 2,4 миллиона. Остальные средства используют для поддержания улиц в порядке.

Напомним, что в Казани продолжается ремонт здания клинической больницы № 16, расположенной по улице Гагарина. Ее площадь составляет 1100 квадратных метров. В целом в Татарстане по республиканской программе «Капитальный ремонт стационаров» обновят 25 объектов на сумму более 2,8 миллиарда рублей.


