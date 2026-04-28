На уборку дорог и ремонт остановок в Казани потратят 125 млн рублей
В эту сумму также войдет обновление ограждений за два миллиона рублей.
В Кировском и Московском районах столицы республики на содержание дорог в летний период направят 124,8 миллиона рублей. В это понятие входит уборка улиц, ремонт остановок и ограждений. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Заказчиком выступила администрация районов. На ремонт остановок уйдет 868,6 миллиона рублей, которые потратят на повторную покраску комплексов и замену стекол. Отдельное внимание уделят остановочному павильону улучшенного образца по улице Васильченко, где починят входную дверь. На ремонт ограждений направят 2,4 миллиона. Остальные средства используют для поддержания улиц в порядке.
Напомним, что в Казани продолжается ремонт здания клинической больницы № 16, расположенной по улице Гагарина. Ее площадь составляет 1100 квадратных метров. В целом в Татарстане по республиканской программе «Капитальный ремонт стационаров» обновят 25 объектов на сумму более 2,8 миллиарда рублей.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
