На улице Батыршина в Казани ограничат движение
Причина — реконструкция тепловода.
В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Батыршина. Меры введут из-за реконструкции тепловода, сообщили в мэрии города.
Ограничения будут действовать с 11 по 12 июля в районе пересечения с улицей Кулахметова. Также с 18 по 19 июля движение перекроют по Батыршина между домами №16 и №16 по улице Кулахметова.
Ранее сообщалось, что в Казани 1 августа перекроют улицы у Чаши из-за авиационного праздника. Под ограничения попадают обе стороны улицы Сибгата Хакима.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.
Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.
По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.
Врачи просмотрели порок позвоночника и рёбер.
Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.