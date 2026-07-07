Причина — реконструкция тепловода.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Батыршина. Меры введут из-за реконструкции тепловода, сообщили в мэрии города.

Ограничения будут действовать с 11 по 12 июля в районе пересечения с улицей Кулахметова. Также с 18 по 19 июля движение перекроют по Батыршина между домами №16 и №16 по улице Кулахметова.

Ранее сообщалось, что в Казани 1 августа перекроют улицы у Чаши из-за авиационного праздника. Под ограничения попадают обе стороны улицы Сибгата Хакима.

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