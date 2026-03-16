На Ураза-байрам транспорт в Казани будет работать по графику выходного дня
Некоторые маршруты начнут курсировать с 5:00.
В день празднования Ураза-байрама 20 марта общественный транспорт в Казани будет работать по графику выходного дня. А маршруты, которые проходят через мечети, начнут ездить с 5 утра.
Изменения затронут маршруты:
- Троллейбусы № 1, 2, 12;
- Трамваи № 5 и 5а;
- Автобусы № 1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37а, 43, 47, 53, 54, 55, 56, 63, 68, 74, 75, 91.
Казанцев просят заранее планировать поездки.
Ранее Рустам Минниханов поручил усилить безопасность в мечетях на Ураза-байрам. Главам муниципалитетов и мухтасибам Духовного управления мусульман поручено совместно с правоохранительными органами обеспечить безопасность и порядок в мечетях.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.
Температура поднимется до +12 градусов.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.