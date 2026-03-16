Некоторые маршруты начнут курсировать с 5:00.

В день празднования Ураза-байрама 20 марта общественный транспорт в Казани будет работать по графику выходного дня. А маршруты, которые проходят через мечети, начнут ездить с 5 утра.

Изменения затронут маршруты:

- Троллейбусы № 1, 2, 12;

- Трамваи № 5 и 5а;

- Автобусы № 1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37а, 43, 47, 53, 54, 55, 56, 63, 68, 74, 75, 91.

Казанцев просят заранее планировать поездки.

Ранее Рустам Минниханов поручил усилить безопасность в мечетях на Ураза-байрам. Главам муниципалитетов и мухтасибам Духовного управления мусульман поручено совместно с правоохранительными органами обеспечить безопасность и порядок в мечетях.

