Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Два электропоезда нового поколения ЭП3Д начали ежедневно курсировать между Казанью и Ижевском. Они ездят дважды в день. Время в пути — пять с половиной часов, сообщили в ГЖД.

Из Казани поезд отправится в 5:19 и 16:54, прибытие в Ижевск в 11:56 и 23:34 соответственно. В обратном направлении отправка в 7:14 и 17:54, прибытие в конечную точку в 11:52 и 22:20 соответственно. Электрички делают остановки на станциях Арск, Шемордан, Кукмор, Вятские Поляны, Кизнер, Можга и Агрыз-1.

В вагонах есть эргономичные кресла, розетки для зарядки гаджетов, вместительные багажные полки, места для перевозки велосипедов и климатические системы с функцией обеззараживания воздуха. Есть и состав для маломобильных пассажиров. В тамбурах первого и последнего вагонов установлены специальные электроподъемники для их посадки и высадки. Некоторые вагоны оснащены мультимедийной системой, чтобы смотреть фильмы в пути, а также детским манежем и пеленальными столиками.

Ранее сообщалось, что на лето количество вагонов поездов Казань – Йошкар-Ола – Казань увеличится. С 1 мая по 27 сентября поезд № 6383 Казань – Йошкар-Ола будет отправляться из столицы Татарстана ежедневно в 14:30.

