Застройщиком является ООО «Специализированный застройщик «ГлобалПлюс‑1».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Ново-Савиновском районе Казани одобрили строительстве ЖК на улице Короленко, 85б. Проект 30 апреля получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Застройщиком является казанское ООО «Специализированный застройщик «ГлобалПлюс‑1».

В ЖК помимо жилых помещений будут встроенные нежилые площади, а также подземная автостоянка. Площадь застройки составит 8,5 тысячи квадратных метров. Согласно кадастровой карте, стоимость участка составляет 66,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что вопреки протесту жильцов на Абсалямова в Казани строят 19-этажный ЖК. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2028 года.

