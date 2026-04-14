Отапливаемая остановка появилась в Авиастроительном районе Казани
В павильоне - сплит-система, места ожидания и электронное табло.
В рамках пилотного проекта по обновлению городской инфраструктуры в Казани появилась отапливаемая автобусная остановка. Остановку «Казанский вертолетный завод» установили на улице Тэцевской, сообщает пресс-служба казанской мэрии.
Как рассказал на аппаратном совещании начальник управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов, новый павильон значительно отличается от стандартных.
Здесь сделано все, чтобы горожанам было комфортно ждать транспорт: в павильоне система климат-контроля, удобные места ожидания, электронное табло, на котором указано время прибытия автобуса, и подсветка.
Ранее мы писали, что мозаичным остановкам Матюшинского тракта в Казани дан временный охранный статус. В списке - четыре павильона.
Проектная документации уже разрабатывается.
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.