В павильоне - сплит-система, места ожидания и электронное табло.

Автор фото: Управление наружной рекламы и информации

В рамках пилотного проекта по обновлению городской инфраструктуры в Казани появилась отапливаемая автобусная остановка. Остановку «Казанский вертолетный завод» установили на улице Тэцевской, сообщает пресс-служба казанской мэрии.

Как рассказал на аппаратном совещании начальник управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов, новый павильон значительно отличается от стандартных.

Здесь сделано все, чтобы горожанам было комфортно ждать транспорт: в павильоне система климат-контроля, удобные места ожидания, электронное табло, на котором указано время прибытия автобуса, и подсветка.

