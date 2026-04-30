Вся команда прошла специальное обучение.

Площадка фестиваля VK Fest, который пройдет в Казани 7 июня, будет адаптирована для гостей с особенностями здоровья. Об этом сообщают организаторы.

Так, для маломобильных посетителей приготовят, где это требуется, подиум у сцены и пандусы, для посетителей с нейроотличиями - специальные информационные материалы, объясняющие, как проходит фестиваль и где получить помощь на площадке, а также карту сенсорной безопасности, которая покажет, где можно отдохнуть от громких звуков, световых и других стимулов.

Организаторы приготовят для посетителей шумоподавляющие наушники — для контроля громкости музыки по своим ощущениям и комфортного нахождения на концертах. Поддержку гостям с особенностями здоровья окажут волонтёры VK Fest, прошедшие специальное обучение.

Казанцам напомнили, что VK Fest 2026 пройдёт также 4–5 июля в Санкт-Петербурге и 18–19 июля в Москве. Билеты продаются на официальном сайте фестиваля, сообщает пресс-служба ВКонтакте.

Ранее мы рассказали, как пройдет фестиваль и сколько стоят билеты в Казани.

