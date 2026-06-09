Ограничения движения введут на неделю.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 14 по 20 июня в Казани вводят масштабные ограничения движения транспорта. Меры коснутся в том числе СИМ и роботов-доставщиков. Движение перекроют при необходимости с 00:00 14 июня до 23:59 20 июня. Ограничат движение и стоянку транспортных средств, перевозящих вещества высокой степени опасности. На некоторых участках установят временные дорожные знаки, а отдельные дороги перекроют грузовой техникой и противотаранными блоками.

Меры введут на улицах:

◦ ул. 1-й Бугульминской;

◦ ул. Абдуллы Бичурина, на участке от ул. Чистопольской до дома № 49 по ул. Чистопольской;

◦ ул. Агрономической;

◦ ул. Аграрной;

◦ на парковочной зоне у дома № 2 по ул. Аграрной;

◦ ул. Адамюка;

◦ ул. Айвазовского;

◦ ул. Академика Парина (внутренний проезд вдоль ул. Академика Парина со стороны Деревни Универсиады);

◦ ул. Алексея Козина;

◦ ул. Алексея Козина, на участке от ул. Фатыха Амирхана до ул. Сибгата Хакима;

◦ ул. Артема Айдинова;

◦ ул. Астрономической;

◦ ул. Ахтямова;

◦ ул. Бассейной;

◦ ул. Батурина;

◦ ул. Баумана;

◦ ул. Бехтерева;

◦ ул. Большой Красной;

◦ ул. Большой Красной, на участке от ул. Гоголя до ул. Жуковского;

◦ ул. Болотникова;

◦ ул. Ботанической;

◦ ул. Бурхана Шахиди;

◦ ул. Бутлерова;

◦ ул. Вишневского;

◦ ул. Волкова;

◦ ул. Вячеслава Алемасова, на участке от ул. Братьев Батталовых до ул. Белые Росы;

◦ ул. Габдуллы Тукая;

◦ ул. Газовой;

◦ ул. Галактионова;

◦ ул. Гаяза Исхаки;

◦ ул. Гоголя;

◦ пер.Горный;

◦ Горьковском шоссе;

◦ ул. Груздева;

◦ ул. Даурской;

◦ ул. Дальней;

◦ ул. Декабристов;

◦ на парковочной зоне и местных проездах у дома № 85г по ул. Декабристов;

◦ ул. Дзержинского;

◦ ул. Достоевского;

◦ ул. Жуковского;

◦ ул. Зайни Султана;

◦ ул. Зеленой;

◦ ул. Зои Космодемьянской;

◦ по Ивановскому спуску;

◦ ул. Ипподромной;

◦ ул. Калинина;

◦ ул. Карла Маркса;

◦ ул. Карла Маркса, на участке от ул. Батурина до ул. Миславского;

◦ ул. Карла Маркса (территория муниципальной парковки), от ул. Пушкина до ул. Театральной;

◦ ул. Карла Фукса;

◦ ул. Касаткина;

◦ ул. Кави Наджми;

◦ ул. Качалова;

◦ ул. Каюма Насыри;

◦ пер. Катановский;

◦ пер. Кирова;

◦ ул. Коротченко;

◦ Кремлевской дамбе;

◦ ул. Кремлевской;

◦ ул. Краснококшайской;

◦ ул. Курашова;

◦ ул. Лево-Булачной;

◦ по ул. Лево-Булачной, на участке от ул. Ташаяк до пер. Кирова;

◦ ул. Лесгафта;

◦ ул. Лесгафта, на участке от ул. Айвазовского до ул. Волкова;

◦ ул. Лейтенанта Шмидта;

◦ ул. Лобачевского;

◦ ул. Малой Красной;

◦ ул. Марселя Салимжанова;

◦ ул. Марселя Салимжанова, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Артема Айдинова;

◦ ул. Маяковского;

◦ ул. Максима Горького;

◦ ул. Михаила Худякова;

◦ ул. Миславского;

◦ ул. Московской;

◦ ул. Московской, на участке от ул. Рустема Яхина до ул. Ташаяк;

◦ на проезде и парковочном пространстве у дома № 2 по ул. Московской;

◦ ул. Мулланура Вахитова;

◦ ул. Муштари;

◦ ул. Мусы Джалиля;

◦ ул. Нариманова;

◦ ул. Назиба Жиганова, на участке от ул. Аграрной до ул. Сабира Ахтямова;

◦ ул. Некрасова;

◦ ул. Низенькой;

◦ ул. Николая Ершова;

◦ на парковочной зоне № 144 у дома № 1а по ул. Николая Ершова;

◦ ул. Ново-Песочной;

◦ ул. Нурсултана Назарбаева;

◦ ул. Овражной;

◦ ул. Односторонка Гривки (парковочная зона у дома № 1);

◦ Оренбургскому тракту;

◦ Оренбургскому тракту, на участке от дома № 5в по Оренбургскому тракту до ул. Даурской;

◦ на внутреннем проезде вдоль Оренбургского тракта, на участке от пр. Победы до ул. Академика Парина;

◦ ул. Островского;

◦ ул. Островского, на участке от ул. Артема Айдинова до дома № 57а по ул. Островского;

◦ ул. Островского, на участке от ул. Астрономической до ул. Университетской;

◦ ул. Павлюхина;

◦ ул. Парижской Коммуны;

◦ ул. Петербургской;

◦ ул. Петербургской, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Волкова;

◦ ул. Петра Полушкина, на участке от ул. Назиба Жиганова до ул. Сабира Ахтямова;

◦ ул. Пехотной;

◦ ул. Подлужной;

◦ пр. Победы (парковочная зона и местные проезды у дома № 21);

◦ на проезде и парковочном пространстве у дома № 48 по пр. Победы;

◦ ул. Право-Булачной;

◦ ул. Право-Булачной, на участке от ул. Университетской до ул. Астрономической;

◦ ул. Профессора Нужина;

◦ ул. Профсоюзной;

◦ ул. Профсоюзной, на участке от ул. Кави Наджми до ул. Мусы Джалиля;

◦ ул. Пушкина;

◦ ул. Пушкина, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (в обоих направлениях);

◦ ул. Рахматуллина;

◦ ул. Рауиса Гареева, на участке от дома № 109 до дома № 120 по ул. Рауиса Гареева;

◦ на парковочной зоне и местных проездах у дома № 117 по ул. Рауиса Гареева;

◦ ул. Ремесленной;

◦ ул. Роторной;

◦ ул. Роща Фрунзе;

◦ ул. Роща Фрунзе, на участке от дома № 24 по ул. Айвазовского до дома № 3а по ул. Калинина;

◦ ул. Рустема Яхина;

◦ ул. Сабира Ахтямова;

◦ ул. Саид-Галеева;

◦ ул. Саид-Галеева, на участке от ул. Бурхана Шахиди до дома № 25 по ул. Саид-Галеева;

◦ ул. Салиха Сайдашева;

◦ ул. Сары Садыковой;

◦ ул. Сафьян;

◦ ул. Сибгата Хакима;

◦ ул. Спартаковской;

◦ ул. Спартаковской, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Артема Айдинова;

◦ ул. Старообрядческой;

◦ ул. Суконной;

◦ ул. Тази Гиззата;

◦ ул. Татарстан;

◦ ул. Ташаяк;

◦ ул. Ташаяк, на участке от ул. Московской до ул. Лево-Булачной;

◦ ул. Театральной (в обоих направлениях);

◦ ул. Тельмана;

◦ ул. Татарстан;

◦ ул. Тихомирнова;

◦ ул. Толстого;

◦ ул. Туфана Миннуллина;

◦ ул. Ульянова-Ленина;

◦ ул. Университетской, на участке от ул. Островского до ул. Право-Булачной;

◦ ул. Университетской, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Профессора Нужина;

◦ пр. Универсиады;

◦ ул. Фатыха Амирхана;

◦ на всей территории парковочной зоны у домов № 1 и 1а по ул. Фатыха Амирхана;

◦ на проезде и парковочном пространстве у дома № 1и по ул. Фатыха Амирхана;

◦ ул. Фатыха Карима;

◦ ул. Федосеевской;

◦ ул. Фрунзе;

◦ ул. Хади Атласи;

◦ ул. Хади Такташа;

◦ ул.Хади Такташа, на участке от ул. Марселя Салимжанова до ул. Спартаковской;

◦ ул. Хади Такташа, на участке от ул. Нурсултана Назарбаева до ул. Туфана Миннуллина;

◦ ул. Халева;

◦ ул. Чехова;

◦ ул. Чистопольской;

◦ ул. Чистопольской, на участке от дома № 57 по ул. Чистопольской до ул. Абдуллы Бичурина;

◦ ул. Чернышевского;

◦ ул. Шаляпина;

◦ ул. Шигабутдина Марджани;

◦ по проезду Шейнкмана;

◦ пер. Щербаковский;

◦ пер. Щербаковский, на участке от ул. Пушкина до ул. Артема Айдинова;

◦ ул. Щапова;

◦ ул. Щепкина;

◦ ул. Япеева;

◦ ул. Яруллина;

◦ на парковочной зоне и местных проездах у дома № 9 по проезду Яраткан;

◦ пр. Ибрагимова;

◦ на всей территории парковочной зоны у Международного конноспортивного комплекса «Казань», в том числе по автомобильной дороге от пр. Альберта Камалеева до дома № 27р по пр. Альберта Камалеева;

◦ возле павильонов и вестибюлей станций Казанского метрополитена;

◦ на мосту «Миллениум».

Ранее сообщалось, что ремонт дорог перед саммитом АСЕАН в Казани должны завершить к 10 июня. На работы направили 676 миллионов рублей.

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