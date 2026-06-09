Почти вся Казань «встанет» из-за саммита Россия — АСЕАН
Ограничения движения введут на неделю.
С 14 по 20 июня в Казани вводят масштабные ограничения движения транспорта. Меры коснутся в том числе СИМ и роботов-доставщиков. Движение перекроют при необходимости с 00:00 14 июня до 23:59 20 июня. Ограничат движение и стоянку транспортных средств, перевозящих вещества высокой степени опасности. На некоторых участках установят временные дорожные знаки, а отдельные дороги перекроют грузовой техникой и противотаранными блоками.
Меры введут на улицах:
◦ ул. 1-й Бугульминской;
◦ ул. Абдуллы Бичурина, на участке от ул. Чистопольской до дома № 49 по ул. Чистопольской;
◦ ул. Агрономической;
◦ ул. Аграрной;
◦ на парковочной зоне у дома № 2 по ул. Аграрной;
◦ ул. Адамюка;
◦ ул. Айвазовского;
◦ ул. Академика Парина (внутренний проезд вдоль ул. Академика Парина со стороны Деревни Универсиады);
◦ ул. Алексея Козина;
◦ ул. Алексея Козина, на участке от ул. Фатыха Амирхана до ул. Сибгата Хакима;
◦ ул. Артема Айдинова;
◦ ул. Астрономической;
◦ ул. Ахтямова;
◦ ул. Бассейной;
◦ ул. Батурина;
◦ ул. Баумана;
◦ ул. Бехтерева;
◦ ул. Большой Красной;
◦ ул. Большой Красной, на участке от ул. Гоголя до ул. Жуковского;
◦ ул. Болотникова;
◦ ул. Ботанической;
◦ ул. Бурхана Шахиди;
◦ ул. Бутлерова;
◦ ул. Вишневского;
◦ ул. Волкова;
◦ ул. Вячеслава Алемасова, на участке от ул. Братьев Батталовых до ул. Белые Росы;
◦ ул. Габдуллы Тукая;
◦ ул. Газовой;
◦ ул. Галактионова;
◦ ул. Гаяза Исхаки;
◦ ул. Гоголя;
◦ пер.Горный;
◦ Горьковском шоссе;
◦ ул. Груздева;
◦ ул. Даурской;
◦ ул. Дальней;
◦ ул. Декабристов;
◦ на парковочной зоне и местных проездах у дома № 85г по ул. Декабристов;
◦ ул. Дзержинского;
◦ ул. Достоевского;
◦ ул. Жуковского;
◦ ул. Зайни Султана;
◦ ул. Зеленой;
◦ ул. Зои Космодемьянской;
◦ по Ивановскому спуску;
◦ ул. Ипподромной;
◦ ул. Калинина;
◦ ул. Карла Маркса;
◦ ул. Карла Маркса, на участке от ул. Батурина до ул. Миславского;
◦ ул. Карла Маркса (территория муниципальной парковки), от ул. Пушкина до ул. Театральной;
◦ ул. Карла Фукса;
◦ ул. Касаткина;
◦ ул. Кави Наджми;
◦ ул. Качалова;
◦ ул. Каюма Насыри;
◦ пер. Катановский;
◦ пер. Кирова;
◦ ул. Коротченко;
◦ Кремлевской дамбе;
◦ ул. Кремлевской;
◦ ул. Краснококшайской;
◦ ул. Курашова;
◦ ул. Лево-Булачной;
◦ по ул. Лево-Булачной, на участке от ул. Ташаяк до пер. Кирова;
◦ ул. Лесгафта;
◦ ул. Лесгафта, на участке от ул. Айвазовского до ул. Волкова;
◦ ул. Лейтенанта Шмидта;
◦ ул. Лобачевского;
◦ ул. Малой Красной;
◦ ул. Марселя Салимжанова;
◦ ул. Марселя Салимжанова, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Артема Айдинова;
◦ ул. Маяковского;
◦ ул. Максима Горького;
◦ ул. Михаила Худякова;
◦ ул. Миславского;
◦ ул. Московской;
◦ ул. Московской, на участке от ул. Рустема Яхина до ул. Ташаяк;
◦ на проезде и парковочном пространстве у дома № 2 по ул. Московской;
◦ ул. Мулланура Вахитова;
◦ ул. Муштари;
◦ ул. Мусы Джалиля;
◦ ул. Нариманова;
◦ ул. Назиба Жиганова, на участке от ул. Аграрной до ул. Сабира Ахтямова;
◦ ул. Некрасова;
◦ ул. Низенькой;
◦ ул. Николая Ершова;
◦ на парковочной зоне № 144 у дома № 1а по ул. Николая Ершова;
◦ ул. Ново-Песочной;
◦ ул. Нурсултана Назарбаева;
◦ ул. Овражной;
◦ ул. Односторонка Гривки (парковочная зона у дома № 1);
◦ Оренбургскому тракту;
◦ Оренбургскому тракту, на участке от дома № 5в по Оренбургскому тракту до ул. Даурской;
◦ на внутреннем проезде вдоль Оренбургского тракта, на участке от пр. Победы до ул. Академика Парина;
◦ ул. Островского;
◦ ул. Островского, на участке от ул. Артема Айдинова до дома № 57а по ул. Островского;
◦ ул. Островского, на участке от ул. Астрономической до ул. Университетской;
◦ ул. Павлюхина;
◦ ул. Парижской Коммуны;
◦ ул. Петербургской;
◦ ул. Петербургской, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Волкова;
◦ ул. Петра Полушкина, на участке от ул. Назиба Жиганова до ул. Сабира Ахтямова;
◦ ул. Пехотной;
◦ ул. Подлужной;
◦ пр. Победы (парковочная зона и местные проезды у дома № 21);
◦ на проезде и парковочном пространстве у дома № 48 по пр. Победы;
◦ ул. Право-Булачной;
◦ ул. Право-Булачной, на участке от ул. Университетской до ул. Астрономической;
◦ ул. Профессора Нужина;
◦ ул. Профсоюзной;
◦ ул. Профсоюзной, на участке от ул. Кави Наджми до ул. Мусы Джалиля;
◦ ул. Пушкина;
◦ ул. Пушкина, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (в обоих направлениях);
◦ ул. Рахматуллина;
◦ ул. Рауиса Гареева, на участке от дома № 109 до дома № 120 по ул. Рауиса Гареева;
◦ на парковочной зоне и местных проездах у дома № 117 по ул. Рауиса Гареева;
◦ ул. Ремесленной;
◦ ул. Роторной;
◦ ул. Роща Фрунзе;
◦ ул. Роща Фрунзе, на участке от дома № 24 по ул. Айвазовского до дома № 3а по ул. Калинина;
◦ ул. Рустема Яхина;
◦ ул. Сабира Ахтямова;
◦ ул. Саид-Галеева;
◦ ул. Саид-Галеева, на участке от ул. Бурхана Шахиди до дома № 25 по ул. Саид-Галеева;
◦ ул. Салиха Сайдашева;
◦ ул. Сары Садыковой;
◦ ул. Сафьян;
◦ ул. Сибгата Хакима;
◦ ул. Спартаковской;
◦ ул. Спартаковской, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Артема Айдинова;
◦ ул. Старообрядческой;
◦ ул. Суконной;
◦ ул. Тази Гиззата;
◦ ул. Татарстан;
◦ ул. Ташаяк;
◦ ул. Ташаяк, на участке от ул. Московской до ул. Лево-Булачной;
◦ ул. Театральной (в обоих направлениях);
◦ ул. Тельмана;
◦ ул. Татарстан;
◦ ул. Тихомирнова;
◦ ул. Толстого;
◦ ул. Туфана Миннуллина;
◦ ул. Ульянова-Ленина;
◦ ул. Университетской, на участке от ул. Островского до ул. Право-Булачной;
◦ ул. Университетской, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Профессора Нужина;
◦ пр. Универсиады;
◦ ул. Фатыха Амирхана;
◦ на всей территории парковочной зоны у домов № 1 и 1а по ул. Фатыха Амирхана;
◦ на проезде и парковочном пространстве у дома № 1и по ул. Фатыха Амирхана;
◦ ул. Фатыха Карима;
◦ ул. Федосеевской;
◦ ул. Фрунзе;
◦ ул. Хади Атласи;
◦ ул. Хади Такташа;
◦ ул.Хади Такташа, на участке от ул. Марселя Салимжанова до ул. Спартаковской;
◦ ул. Хади Такташа, на участке от ул. Нурсултана Назарбаева до ул. Туфана Миннуллина;
◦ ул. Халева;
◦ ул. Чехова;
◦ ул. Чистопольской;
◦ ул. Чистопольской, на участке от дома № 57 по ул. Чистопольской до ул. Абдуллы Бичурина;
◦ ул. Чернышевского;
◦ ул. Шаляпина;
◦ ул. Шигабутдина Марджани;
◦ по проезду Шейнкмана;
◦ пер. Щербаковский;
◦ пер. Щербаковский, на участке от ул. Пушкина до ул. Артема Айдинова;
◦ ул. Щапова;
◦ ул. Щепкина;
◦ ул. Япеева;
◦ ул. Яруллина;
◦ на парковочной зоне и местных проездах у дома № 9 по проезду Яраткан;
◦ пр. Ибрагимова;
◦ на всей территории парковочной зоны у Международного конноспортивного комплекса «Казань», в том числе по автомобильной дороге от пр. Альберта Камалеева до дома № 27р по пр. Альберта Камалеева;
◦ возле павильонов и вестибюлей станций Казанского метрополитена;
◦ на мосту «Миллениум».
Ранее сообщалось, что ремонт дорог перед саммитом АСЕАН в Казани должны завершить к 10 июня. На работы направили 676 миллионов рублей.
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