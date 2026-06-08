Городская среда
8 июня 23:11
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Подъездные дороги к предприятиям планируется построить в 4 районах Татарстана

Общая протяженность составит более 44 километров.

Подъездные дороги к предприятиям планируется построить в 4 районах Татарстана

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Развить транспортную инфраструктуру в Татарстане в нынешнем году планируется на семи объектах сельских территорий. На эти работы в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» направят более 1,5 миллиарда рублей:  1125 миллионов из федерального бюджета и свыше 416 миллионов – из республиканского.  

В планах, в частности, строительство более 44 километров подъездных дорог к предприятиям агропромышленного комплекса в Мамадышском, Высокогорском, Арском, Апастовском районах. Также планируется завершить строительство подъездных путей к сосудистому центру Сабинской центральной районной больницы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.  

- В настоящее время подрядные организации приступили к выполнению строительно-монтажных работ. Этот этап - важный шаг в долгосрочной стратегии развития дорожной сети сельских территорий республики. Реализация этих проектов повлияет на качество жизни сельских жителей, даст импульс развитию агропромышленного комплекса и социальной инфраструктуры районов, - подчеркнул заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

Ранее мы писали, что Бастрыкин заинтересовался плохими дорогами в татарстанском селе. Уголовное дело расследуется с 2024 года, но результатов все еще нет.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россия обсуждает полную отмену виз ещё с четырьмя странами

Вице-премьер Чернышенко напомнил, что в 2025 году безвизовый режим уже ввели с пятью странами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Учителям точных наук начнут выплачивать премии до 350 тысяч рублей

Однако есть ряд критериев.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Сближение Венеры и Юпитера хорошо будет видно на вечернем небе

К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.

соцсети
Знакомый пропавшего Усольцева смог дозвониться по его номеру

Позже входящие вызовы были отключены.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В России хотят пересмотреть график работы детских садов

Детские учреждения планируют перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.