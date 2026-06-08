Подъездные дороги к предприятиям планируется построить в 4 районах Татарстана
Общая протяженность составит более 44 километров.
Развить транспортную инфраструктуру в Татарстане в нынешнем году планируется на семи объектах сельских территорий. На эти работы в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» направят более 1,5 миллиарда рублей: 1125 миллионов из федерального бюджета и свыше 416 миллионов – из республиканского.
В планах, в частности, строительство более 44 километров подъездных дорог к предприятиям агропромышленного комплекса в Мамадышском, Высокогорском, Арском, Апастовском районах. Также планируется завершить строительство подъездных путей к сосудистому центру Сабинской центральной районной больницы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
- В настоящее время подрядные организации приступили к выполнению строительно-монтажных работ. Этот этап - важный шаг в долгосрочной стратегии развития дорожной сети сельских территорий республики. Реализация этих проектов повлияет на качество жизни сельских жителей, даст импульс развитию агропромышленного комплекса и социальной инфраструктуры районов, - подчеркнул заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.
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