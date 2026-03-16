В этом году работы запланированы на 58 участках улично-дорожной сети, из которых 17 — в посёлках района.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

В Советском районе Казани восстановили почти 500 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. В текущем году ремонтные работы охватят 58 участков улично-дорожной сети, включая 17 в сельских населённых пунктах района, сообщил глава Советского района Роман Фатхутдинов.

- Дороги — это артерия города. Наши службы ежедневно обслуживают почти 6 миллионов квадратных метров дорог, 70 процентов из которых находятся в жилых районах. Помимо ежедневного ухода, проводится плановый ремонт дорог. В ушедшем году был достигнут беспрецедентный масштаб дорожных работ в районе. Нам удалось отремонтировать 68 объектов, это почти полмиллиона квадратных метров дорожного полотна, — отметил Фатхутдинов.

По его словам, еще никогда прежде Советский район не видел такого большого объёма дорожного ремонта, особенно в посёлках, ведь там удалось отремонтировать 42 объекта общей площадью 138 тысяч квадратных метров.

- Безопасность на дорогах — наш приоритет. В ушедшем году мы ликвидировали 16 опасных участков, и результаты говорят сами за себя. Количество ДТП снизилось почти на пять процентов. Но самое важное — смертность в дорожно-транспортных происшествиях по району сократилась на 22 процента. Это наш главный итог и ориентир для дальнейшей работы, — заявил руководитель района.

Также для комфорта пассажиров общественного транспорта в ушедшем году на территории района было установлено 17 новых остановочных павильонов, а в 12 жилых массивах установлено 598 новых фонарей, которые освещают дополнительно ещё 36 улиц, а это 14 километров дорог.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.