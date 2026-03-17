Городская среда
17 марта 15:37
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Половодье первым затронет Советский, Кировский и Приволжский районы Казани

Задача властей – максимально снизить риски для жителей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани половодье в первую очередь затронет Советский, Кировский и Приволжский районы, сообщил руководитель исполкома Рустем Гафаров на совещании в мэрии. Его слова передает официальный портал мэрии.

Гафаров напомнил, что минувшая зима стала рекордной по количеству осадков: толщина снежного покрова составляет 89 сантиметров, а в отдельных местах достигала метра.

«В каждом районе могут быть свои локальные проблемы... Наша задача – максимально снизить риски для жителей», – заявил Гафаров.

Подтопления ожидаются на отдельных улицах в поселках Северный, Борисоглебское, Дружба, Аметьево, Салмачи, Мирный, Борисково, Новое Аракчино, Нагорный, Константиновка, Киндери, Вознесенское, Малые Клыки, Аки, Старое Победилово, Красная Горка, Игумново, СНТ «Табигать», СНТ «Ромашка», СНТ «КАПО Горбунова».

Начальник управления гражданской защиты исполкома города Сергей Чанкин уточнил, что для того, чтобы избежать подтопления, будет проводиться очистка ливневой канализации, мостовых сооружений, подземных переходов. С магистралей будут продолжать вывозить снег для освобождения стоков, убирать наледь.

Ранее говорилось, что с 2018 по 2025 год большинство сообщений о подтоплении жилых массивов поступало от жителей Советского, Авиастроительного, Кировского и Приволжского районов. В прошлом году паводок прошёл без происшествий благодаря своевременным мерам и малоснежной зиме.

Популярное
tatarstan.ru
Чем запомнился Фарид Мухаметшин на посту главы Госсовета Татарстана

«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане ожидается апрельская жара

Температура поднимется до +12 градусов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
