Задача властей – максимально снизить риски для жителей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани половодье в первую очередь затронет Советский, Кировский и Приволжский районы, сообщил руководитель исполкома Рустем Гафаров на совещании в мэрии. Его слова передает официальный портал мэрии.

Гафаров напомнил, что минувшая зима стала рекордной по количеству осадков: толщина снежного покрова составляет 89 сантиметров, а в отдельных местах достигала метра.

«В каждом районе могут быть свои локальные проблемы... Наша задача – максимально снизить риски для жителей», – заявил Гафаров.

Подтопления ожидаются на отдельных улицах в поселках Северный, Борисоглебское, Дружба, Аметьево, Салмачи, Мирный, Борисково, Новое Аракчино, Нагорный, Константиновка, Киндери, Вознесенское, Малые Клыки, Аки, Старое Победилово, Красная Горка, Игумново, СНТ «Табигать», СНТ «Ромашка», СНТ «КАПО Горбунова».

Начальник управления гражданской защиты исполкома города Сергей Чанкин уточнил, что для того, чтобы избежать подтопления, будет проводиться очистка ливневой канализации, мостовых сооружений, подземных переходов. С магистралей будут продолжать вывозить снег для освобождения стоков, убирать наледь.

Ранее говорилось, что с 2018 по 2025 год большинство сообщений о подтоплении жилых массивов поступало от жителей Советского, Авиастроительного, Кировского и Приволжского районов. В прошлом году паводок прошёл без происшествий благодаря своевременным мерам и малоснежной зиме.

