Автор фото: Комитет РТ по охране ОКН

В этом году запланирована реставрация башни Сююмбике - одного из главных символов Казани. Работы начались еще в 2022 году, тогда специалисты провели комплексное обследование, изучили состояние кирпичной кладки, фундаментов и выполнили необходимые инженерные изыскания.

А сейчас предстоит укрепить фундаменты башни, восстановить кирпичную кладку с использованием спиральных анкеров, усилить перекрытия и лестницы, а также защитить деревянные конструкции от огня и биологических повреждений.

Особое внимание будет уделено историческому облику башни — восстановят оригинальные оконные и дверные заполнения, воссоздадут утраченные кубчатые решетки и кованые элементы образца XVIII века. Кровли ярусов и парапеты облицуют медью, а полумесяц на вершине башни будет отреставрирован. На все это направят более 130 миллионов рублей, сообщили в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в Музее-заповеднике «Казанский Кремль» начались реставрационные работы. На них выделено около 800 миллионов рублей.

