Автор фото: t.me/PressReg

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев заявил, что поселок городского типа Васильево может получить статус города. Сейчас там проживают более 17 тысяч человек. А в летний период их число увеличивается до 50 тысяч — это гораздо больше, чем в отдельно взятых муниципалитетах республики.

Пока Васильево остается меж двух статусов и пока не может претендовать на ряд преференций, так уж исторически сложилось, приводит слова Афанасьева его пресс-секретарь Регина Чибрикова в телеграм-канале.

С 2019 года благодаря программе социально-экономического развития в Васильево построены новые социальные объекты, решены вопросы по дорожной инфраструктуре, инженерным системам, транспортному сообщению.

«В целом считаю, что посёлок со столь богатой историей должен иметь вектор роста, привлекать новых инвесторов, становиться еще более комфортным и уютным для жителей и гостей территории», — говорит глава района.

Афанасьев отметил, что перспектива стать первым муниципалитетом в Татарстане, имеющим на территории сразу два города, неплоха.

Ранее сообщалось, что в Балтасинском районе упразднят поселок Ямбурово. Последний житель переехал отсюда еще в конце 2004 года. Согласно анализу, в поселке с 2006 года не осуществляется ведение ни одного домохозяйства.

