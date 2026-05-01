Городская среда
1 мая 13:52
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Поселок Васильево в Зеленодольском районе может стать городом

Население превысило 17 тысяч человек.

Поселок Васильево в Зеленодольском районе может стать городом

Автор фото: t.me/PressReg

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев заявил, что поселок городского типа Васильево может получить статус города. Сейчас там проживают более 17 тысяч человек. А в летний период их число увеличивается до 50 тысяч — это гораздо больше, чем в отдельно взятых муниципалитетах республики.

Пока Васильево остается меж двух статусов и пока не может претендовать на ряд преференций, так уж исторически сложилось, приводит слова Афанасьева его пресс-секретарь Регина Чибрикова в телеграм-канале.

С 2019 года благодаря программе социально-экономического развития в Васильево построены новые социальные объекты, решены вопросы по дорожной инфраструктуре, инженерным системам, транспортному сообщению.

«В целом считаю, что посёлок со столь богатой историей должен иметь вектор роста, привлекать новых инвесторов, становиться еще более комфортным и уютным для жителей и гостей территории», — говорит глава района.

Афанасьев отметил, что перспектива стать первым муниципалитетом в Татарстане, имеющим на территории сразу два города, неплоха.

Ранее сообщалось, что в Балтасинском районе упразднят поселок Ямбурово. Последний житель переехал отсюда еще в конце 2004 года. Согласно анализу, в поселке с 2006 года не осуществляется ведение ни одного домохозяйства.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Придет ли в Татарстан московский снегопад

Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

РИА Новости
Казанцы массово избавляются от золота

За 2025 год по trade-in жители сдали более 11 килограмм драгоценного металла.

соцсети
Москву и область засыпает снегом — сугробы, гололёд, падают деревья

Из-за мокрого снега обрываются провода.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
