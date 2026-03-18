Городская среда
18 марта 22:04
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Появилась дата открытия смотровой площадки центра семьи «Казан»

Панорама на «Чаше» закрывалась на время зимы и скоро снова станет доступна для посетителей.

Появилась дата открытия смотровой площадки центра семьи «Казан»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики с 20 марта вновь заработает смотровая площадка центра семьи «Казан». Об этом жителям и гостям города сообщили в Дирекции парков и скверов Казани.

Панорамный вид на город находится на высоте 32 метра. Посетителям он будет доступен с 10:00 до 20:00, перерыв — с 14:30 до 15:00.

За прошлый год площадку посетило свыше 360 тысяч человек, а в период новогодних праздников туда успело заглянуть более 20 тысяч гостей.

Ранее стала известна предварительная дата старта сезона электросамокатов в Казани. Начало сезона СИМов запланировано на начало апреля — операторы дожидаются благоприятной погоды.

С 15 марта в Татарстане также завершили работу все ледовые переправы на реке Волге на участках «г. Зеленодольск – н.п. Нижние Вязовые» и «н.п. Аракчино – н.п. Верхний Услон». Переезд реки стал небезопасным из-за пришедшего в регион тепла. Рыбакам тоже советуют соблюдать осторожность.

