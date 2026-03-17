Ситуацию редакции прокомментировали сервисы СИМов Whoosh и «Юрент».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Начало сезона электросамокатов запланировано на начало апреля. Об этом «Вечерней Казани» рассказали в пресс-службе шеринга средств индивидуальной мобильности «Юрент».



«Для старта сезона мы ждем наступления благоприятных погодных условий — когда установится стабильный плюс, сойдет наледь с тротуаров, чтобы поездки на самокатах были безопасными, поэтому точной даты пока нет. Предварительно — первая декада апреля. В данном вопросе мы, в том числе, будем ориентироваться на рекомендации городских властей», — заявили в сервисе.



То же мнение высказали и представители оператора Whoosh, где конкретную дату также еще не определили. Специалисты сервиса следят за погодой и держат связь с исполкомом Казани.



«Погода значительно улучшилась, во многих районах города асфальт уже сухой. Но все-таки снега еще много, есть и наледь. Все зависит от погоды, если потепление продолжится, то старт в ближайшие недели вполне реален», — пояснили «Вечерней Казани» в Whoosh.



Как оказалось, более 90 процентов казанцев хотя бы раз пользовались электросамокатами. Жители столицы республики оценили удобство СИМов и даже отказываются от поездок на авто.

