Появилась предварительная дата старта сезона электросамокатов в Казани
Ситуацию редакции прокомментировали сервисы СИМов Whoosh и «Юрент».
Начало сезона электросамокатов запланировано на начало апреля. Об этом «Вечерней Казани» рассказали в пресс-службе шеринга средств индивидуальной мобильности «Юрент».
«Для старта сезона мы ждем наступления благоприятных погодных условий — когда установится стабильный плюс, сойдет наледь с тротуаров, чтобы поездки на самокатах были безопасными, поэтому точной даты пока нет. Предварительно — первая декада апреля. В данном вопросе мы, в том числе, будем ориентироваться на рекомендации городских властей», — заявили в сервисе.
То же мнение высказали и представители оператора Whoosh, где конкретную дату также еще не определили. Специалисты сервиса следят за погодой и держат связь с исполкомом Казани.
«Погода значительно улучшилась, во многих районах города асфальт уже сухой. Но все-таки снега еще много, есть и наледь. Все зависит от погоды, если потепление продолжится, то старт в ближайшие недели вполне реален», — пояснили «Вечерней Казани» в Whoosh.
Как оказалось, более 90 процентов казанцев хотя бы раз пользовались электросамокатами. Жители столицы республики оценили удобство СИМов и даже отказываются от поездок на авто.
