Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани
Речь идет об исторически ценном объекте.
В Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия прокомментировали ситуацию, сложившуюся вокруг здания по улице Н. Ершова, которое является исторически ценным градоформирующим объектом, построенным в 1954 году.
В ведомстве напомнили, что оно находится под государственной охраной и его снос запрещён законодательством.
В ноябре 2024 года комитет выдал предостережения всем пяти собственникам объекта в связи с его разрушением. В 2025 году никаких конкретных мер по сохранению здания предпринято не было.
В январе 2026 года прокуратура Вахитовского района Казани направила иск, требуя от правообладателей привести здание в надлежащее техническое состояние.
11 марта 2026 года состоялось первое судебное заседание. В Комитете по охране ОКН заверили, что ситуация со зданием находится под контролем.
Ранее сообщалось, что изъятый в Казани у Тимура Бекмамбетова особняк XIX века продали за 21 млн рублей. Победителем аукциона оказался Сергей Николаевич Еремеев.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.