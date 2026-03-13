Речь идет об исторически ценном объекте.

Автор фото: Комитет Татарстана по охране ОКН

В Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия прокомментировали ситуацию, сложившуюся вокруг здания по улице Н. Ершова, которое является исторически ценным градоформирующим объектом, построенным в 1954 году.

В ведомстве напомнили, что оно находится под государственной охраной и его снос запрещён законодательством.

В ноябре 2024 года комитет выдал предостережения всем пяти собственникам объекта в связи с его разрушением. В 2025 году никаких конкретных мер по сохранению здания предпринято не было.

В январе 2026 года прокуратура Вахитовского района Казани направила иск, требуя от правообладателей привести здание в надлежащее техническое состояние.

11 марта 2026 года состоялось первое судебное заседание. В Комитете по охране ОКН заверили, что ситуация со зданием находится под контролем.

