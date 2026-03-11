Город готовится к весеннему половодью.

В Советском районе Казани проводятся плановые мероприятия по подготовке к весеннему половодью. Фотографиями с места работ поделилась пресс-служба администрации района в своем официальном телеграм-канале.

Одна из задач - расчистка русел рек от упавших деревьев, которые могут препятствовать свободному течению воды. Сейчас рабочие у моста на переулке Дорожном убирают не только упавшие деревья и ветки, но и весь мусор, который может привести к затору, чтобы свести к минимуму риски подтоплений в паводковый период.

Горожан просят быть внимательными в местах проведения работ.

Ранее Минниханов поручил готовиться к сильному паводку из-за огромного объема снега. Больше всего воды в бассейнах Свияги, Казанки, Мёши и Шошмы — власти готовят превентивные меры.

