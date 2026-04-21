21 апреля 19:32
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Ремонт части улицы Ленинградской начался в Казани

Работы идут на участке от улицы Айдарова до улицы Побежимова.

Автор фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Авиастроительном районе Казани начался ремонт улицы Ленинградской на участке от улицы Айдарова до улицы Побежимова, длина участка составляет один километр. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Уже демонтированы люки смотровых колодцев, провели фрезерование асфальтобетонного покрытия, частично заменили дорожные бортовые камни. Работы выполнены примерно на 19 процентов.

В дальнейшем на участке уложат верхний слой покрытия, отремонтируют тротуары. Помимо этого там установят два дорожных знака, нанесут дорожную разметку, установят 50 метров пешеходных ограждений и остановочный павильон.

Ранее сообщалось, что строительство нового участка М-12 Москва — Казань одобрила экспертиза. Дорога растянется на 107 километров.

