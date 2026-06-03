Городская среда
3 июня 17:06
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«Вечерняя Казань»

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Ремонт дорог перед саммитом АСЕАН в Казани должны завершить к 10 июня

На работы направили 676 миллионов рублей.

Ремонт дорог перед саммитом АСЕАН в Казани должны завершить к 10 июня

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Масштабные дорожные работы проводятся к саммиту Россия — АСЕАН. На это выделили 676 миллионов рублей. В частности, ведется подготовка объектов дорожной инфраструктуры, на которую потратят еще 213 миллионов. Об этом сообщил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Ремонт пройдет только по маршрутам следования делегаций: на Пушкина, Ульянова-Ленина, Тихомирнова — Волкова, в Щербаковском переулке и на других участках. Также заменят более трех километров барьерных ограждений безопасности и два километра дорожных ограждений, восстановят поврежденные элементы, установят порядка трех тысяч урн, обновят шумозащитные экраны и 13 остановок.

В порядок приведут и надземный пешеходный переход у жилого массива Первомайский возле Танкового кольца, подпорные стены и тоннельную часть на участке от улицы Вишневского до моста «Миллениум». Работы завершены на 40 процентов. Но все планируется закончить к 10 июня.

Ранее сообщалось, что к саммиту обновят улицу Чернышевского. В центре города появятся липы, новая брусчатка, скамейки и тактильные арт-объекты.

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