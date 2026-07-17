Протяженность участка – чуть больше километра.

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани до конца августа планируют завершить ремонт участка улицы Хусаина Мавлютова – от улицы Танковой до улицы Гарифьянова протяженностью 1,1 километра, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

- Обновление улицы Хусаина Мавлютова в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» разгружает транспортную артерию и обеспечивает удобный подъезд к городской больнице № 18 с тротуарами, велодорожками и новым освещением, – прокомментировал работы Ильсур Метшин.

Мэр Казани отметил, что программа по ремонту улично-дорожной сети на сегодня выполнена уже на 50 процентов. Работы идут на всех 204 объектах – от крупных магистралей до поселковых улиц.

На улице Хусаина Мавлютова специалистам предстоит обновить порядка 26 тысяч квадратных метров, уложить свыше 17,5 тысячи «квадратов» нового асфальта, отремонтировать 1 тысячу квадратных метров тротуаров и установить 5,4 тысячи погонных метров бортового камня.

Основные этапы работ уже выполнены. Сейчас идет обустройство тротуаров, расширение парковочных зон у больницы № 18 и оборудование освещения. Затем специалисты приступят к укладке финишного слоя покрытия, установке дорожных знаков и монтажу ограждений.

Ранее Метшин проверил, как благоустраивают самый большой двор в Казани. Всего в этом году обновят дворы около 420 домов.

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