Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.

Автор фото: пресс-служба Инспекции ГСН Татарстана

В Казани восстановлен объект культурного наследия - усадьба XVIII – XIX века, расположенная в исторической части города, на улице Рахматуллина/Профсоюзной. О выдаче застройщику заключения о соответствии требованиям проектной документации сообщил начальник Госстройнадзора Татарстана Вали Назмеев.

В усадьбе Сапугольцева специалисты отреставрировали и реконструировали главный дом, флигель и службы, сообщает пресс-служба Инспекции ГСН Татарстана.

В частности, они перепланировали помещения, демонтировали старые перегородки, сделали новые перегородки подвала, первого и второго этажей, новые проёмы в кирпичных стенах, установили металлическую лестницу на второй этаж, усилили дверной проём и выполнили другие инженерные работы.

Ранее сообщалось, что в татарстанской столице ведётся разработка концепции по реконструкции исторической части казанского зооботсада. Об этом сообщил мэр города Казани Ильсур Метшин. В первую очередь изменения коснутся старейшей оранжереи.

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