Сквер у Московского рынка и зона у реки Ноксы: что хотят обновить в Казани
Объекты попали в список для голосования на выбор проектов для благоустройства.
В семи районах Казани представлены 24 общественных пространства, которые можно будет выбрать для обновления в рамках онлайн-голосования в 2026 году, напомнил замруководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.
Чиновник привел в пример сквер по улице Татарстан в Вахитовском районе. В случае победы этой территории там пройдет реконструкция пешеходно-прогулочной сети, планируется строительство малых культурных форм для комфортного отдыха и дополнительное озеленение. Также в Московском районе можно проголосовать за сквер на улице Шамиля Усманова, рядом с Московским рынком.
- Кто давно живёт в Казани, помнит, что рядом с рынком всегда был сквер, в котором любили отдыхать жители. И сейчас, после реконструкции Московского рынка, хотелось бы в этом месте этот сквер восстановить, - подчеркнул Куляжев.
В Советском районе проголосовать можно за Ноксинский лес, а в Ново-Савиновском районе — за обновление территории вокруг озера по улице Голубятникова.
Куляжев напомнил, что лидер прошлогоднего голосования — сквер Тебриз — вошел в программу работ 2026 года. Концепция обновления была представлена местным жителям, в ближайшее время стартует подготовка территории к благоустройству. Также обновление бульвара по улице Серова выходит на завершающий этап.
Напомним, голосование по выбору общественных пространств проходит с 21 апреля по 12 июня на федеральных «Госуслугах». Более 126 тысяч татарстанцев приняли участие в голосовании, в том числе 30 тысяч казанцев. Местные власти подготовили для голосования 178 пространств — парки, скверы, набережные во всех районах.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.