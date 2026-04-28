Городская среда
28 апреля 15:59
Автор материала:Наиль Вильданов

Сквер у Московского рынка и зона у реки Ноксы: что хотят обновить в Казани

Объекты попали в список для голосования на выбор проектов для благоустройства.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

В семи районах Казани представлены 24 общественных пространства, которые можно будет выбрать для обновления в рамках онлайн-голосования в 2026 году, напомнил замруководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

Чиновник привел в пример сквер по улице Татарстан в Вахитовском районе. В случае победы этой территории там пройдет реконструкция пешеходно-прогулочной сети, планируется строительство малых культурных форм для комфортного отдыха и дополнительное озеленение. Также в Московском районе можно проголосовать за сквер на улице Шамиля Усманова, рядом с Московским рынком.

- Кто давно живёт в Казани, помнит, что рядом с рынком всегда был сквер, в котором любили отдыхать жители. И сейчас, после реконструкции Московского рынка, хотелось бы в этом месте этот сквер восстановить, - подчеркнул Куляжев.

В Советском районе проголосовать можно за Ноксинский лес, а в Ново-Савиновском районе — за обновление территории вокруг озера по улице Голубятникова.

Автор фото: скриншот презентации

Куляжев напомнил, что лидер прошлогоднего голосования — сквер Тебриз — вошел в программу работ 2026 года. Концепция обновления была представлена местным жителям, в ближайшее время стартует подготовка территории к благоустройству. Также обновление бульвара по улице Серова выходит на завершающий этап.

Напомним, голосование по выбору общественных пространств проходит с 21 апреля по 12 июня на федеральных «Госуслугах». Более 126 тысяч татарстанцев приняли участие в голосовании, в том числе 30 тысяч казанцев. Местные власти подготовили для голосования 178 пространств — парки, скверы, набережные во всех районах.

