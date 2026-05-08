Транспорт будет ждать у трех остановок.

Автор фото: kzn.ru

После праздничного салюта 9 мая в Казани будет будет организована специальная подача автобусов. Об этом сообщили в мэрии.

Автобусы будут стоить у трех остановок. Маршруты №22, 89 поедут от остановки «Цирк» в сторону улицы Батурина, маршруты №6, 10а, 15, 22, 35, 47, 60, 62, 89 — от остановки «Энергетический университет» в сторону улицы Декабристов, а маршруты №10, 10а, 22, 30, 35а, 47, 74, 89 — от остановки «Молодежный центр» в сторону Кремлевской дамбы.

Помимо этого в первой половине дня будут работать спецмаршруты до городских кладбищ, они будут ездить до 13:00.

Ранее сообщалось, что в Казани из-за празднования 9 Мая изменятся маршруты общественного транспорта - это связано с ограничениями движения.

Автобусы № 28, 28а и троллейбус № 2 будут закрыты. Троллейбусы № 3, 5, 7 с 11:00 до 17:00 будут доезжать до Варваринской церкви, троллейбус № 8 — до сквера имени Тукая. Автобусы № 46, 72 с 8:00 до 12:00 будут ехать до улицы Железнодорожников.

