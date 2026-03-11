Татарстан направит 13 заявок на конкурс проектов создания городской среды
Шесть из них будут отправлены повторно.
На Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2026 году Татарстан отправит 13 заявок, шесть из которых повторно. Это те проекты, которые не победили в прошлом году, сообщили в Институте развития городов Татарстана.
Результаты конкурса будут известны в конце августа. Если проекты победят, то у региона появится дополнительное финансирование на развитие общественных пространств.
Проекты этого года: парк Нефтехимиков в Нижнекамске, детский парк имени Ленина в Бугульме, Александровский сад в Елабуге, территория у Центральной районной больницы в Бавлах, культурно-административный центр поселения в селе Апастово и другие.
В 2025 году конкурс выиграли Кукмор, Тетюши и Мензелинск, село Высокая Гора, поселки Аксубаево и Алексеевское.
Ранее сообщалось, что зимой общественные пространства Татарстана посетило более 4 миллионов человек. На набережных, в парках и скверах республики провели свыше 1500 мероприятий.
