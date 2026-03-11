Пострадавших нет.

Автор фото: соцсети

На улице Поперечно-Базарной в Казани произошла авария с трамваем. Сейчас на месте работают аварийные службы, сообщили в МУП «Метроэлектротранс». Причины происшествия выясняются.

Пострадавших не было. На два часа приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, 5, 5а, 7.

Ранее сообщалось, что на проспекте Победы в Казани загорелась крыша трамвая из-за короткого замыкания. Всех пассажиров экстренно вывели из трамвая. Водитель смог потушить возгорания. Пострадавших нет.

