Транспорт в Казани почти год не сможет проехать по улице Фучика
Все из-за строительства станции метро «100-летие ТАССР».
В столице Татарстана перекроют движение транспорта по улице Юлиуса Фучика, сообщили в казанской мэрии.
Ограничение начнет действовать уже на следующей неделе, 27 марта, и продолжится до 3 февраля 2027 года. Проехать не получится на участке от дома № 94 по улице Юлиуса Фучика до проезжей части улицы Чингиза Айтматова.
Строительство первого участка второй линии метрополитена Казани выполнено уже на 46%.
Напомним, что за две недели в казанском метро заменили почти 250 ламп освещения. Работы провели на двух перегонах по двум путям.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
Запрет начнет действовать с начала лета.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.