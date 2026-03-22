Все из-за строительства станции метро «100-летие ТАССР».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице Татарстана перекроют движение транспорта по улице Юлиуса Фучика, сообщили в казанской мэрии.



Ограничение начнет действовать уже на следующей неделе, 27 марта, и продолжится до 3 февраля 2027 года. Проехать не получится на участке от дома № 94 по улице Юлиуса Фучика до проезжей части улицы Чингиза Айтматова.



Строительство первого участка второй линии метрополитена Казани выполнено уже на 46%.



Напомним, что за две недели в казанском метро заменили почти 250 ламп освещения. Работы провели на двух перегонах по двум путям.

